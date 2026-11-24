Babacan, 24 Kasım mesajında öğretmenlerin fedakarlıklarını vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından öğretmenleri kutladı. Babacan, ülkenin dört bir yanında büyük fedakarlıklarla görev yapan öğretmenlerin çocukları daha güzel yarınlarla buluşturmak için çalıştığını belirtti.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Öğretmenler Günü'nü kutladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin dört bir yanında büyük fedakarlıklarla görev yapan, çocuklarımızı daha güzel yarınlarla buluşturmak için canla başla çalışan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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