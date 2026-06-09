Babacan, TEM-SEN Heyetini Ağırladı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası heyetini genel merkezde ağırladı. Görüşmede eğitim alanına ilişkin istişarelerde bulunuldu.
Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TEM-SEN heyetini genel merkezde ağırladıklarını belirtti.
Görüşmede eğitim alanına ilişkin verimli istişarelerde bulunulduğunu ifade eden Babacan, TEM-SEN Genel Başkanı Osman Şahin ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.
Babacan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Genel merkezimizde Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası'nı ağırladık. Eğitim üzerine verimli istişarelerde bulunduk. TEM-SEN Genel Başkanı Sayın Osman Şahin ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
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