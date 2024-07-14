Babaeski Belediyesi ve 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yangın tatbikatı

Babaeski Belediyesi ve 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından yangın tatbikatı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ile 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı iş birliğiyle yangın söndürme tatbikatı yapıldığı belirtildi.
Komutanlıkta gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekipleri tarafından askeri personele yangın tüpünün kullanımı ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.
Daha sonra yakılan ateş, personel tarafından söndürüldü.
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