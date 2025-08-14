Babaeski\'de Üretici Ziyaretleri ve Film Gösterimi

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri ziyaret etti.
Müdürlük personeli ilçedeki üreticileri ziyaret edip isteklerini dinledi.
Personel tarafından üreticilere teknik bilgi de verildi.
Film gösterimi yapıldı
Kırklareli'nde Aile Yılı kapsamında yaşlılar ile dezavantajlı ve engelli vatandaşlara yönelik filim gösterimi yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Cazibe Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Bizim Köyün Şarkısı filmi izlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
