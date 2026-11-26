İngiltere Savunma Bakanlığı, nükleer denizaltıların ve kritik deniz üslerinin bakımı için bir İngiliz savunma şirketiyle 8 milyar sterlinlik anlaşma imzaladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Babcock adlı İngiliz savunma firmasıyla yapılan anlaşma kapsamında nükleer denizaltıların bakımı ve olası bir kriz ya da çatışma karşısında operasyonel hazırlıklarının artırılması ile kritik deniz üslerinin bakımı ve çalışma sistemlerinin yenilenmesi sağlanacak.

Plymouth, Clyde ve Bristol'deki üslerde toplamda 5 bin 500 kişilik istihdam sağlayacak 8 milyar sterlinlik (yaklaşık 533 milyar lira) anlaşmayla mevcut 8 bin 500 çalışanın da çalışma şartları iyileştirilecek.

Anlaşmayla bakıma alınan nükleer denizaltılar daha kısa sürede bakımdan çıkarak operasyonlara hazır hale gelecek.

Soğuk Savaş'tan bu yana donanmada yapılan en büyük altyapı yatırımı olan 5 yıllık anlaşmayla ilgili açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başbakan Andy Burnham, "Bu anlaşmayla sadece ulusal güvenliğimize yatırım yapmıyor ayrıca insanımıza da büyük bir yatırım yapıyoruz. Gençleri tekrar istihdama yönlendirecek fırsatlar yaratırken Plymouth, Clyde ve diğer yerlerde iş imkanları oluşturup ülke genelinde büyümeyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Wes Streeting ise "Nükleer denizaltılar, ulusal güvenliğimizin önemli parçalarından biri. Her günün her anında düşmanlarımızı caydırarak ülkemizi güvende tutuyorlar. Ancak bu caydırıcılık yalnızca onları denizde tutabildiğimiz ölçüde güçlüdür. Nükleer kapasitemize yatırımların ertelendiği geçmişteki hataları tekrarlamayacağız. Başka alanlardaki paraları buraya kaydırma pahasına nükleer caydırıcılığımızı önceleyecek ve İngiltere'yi savaşa hazır halde tutacağız." değerlendirmesini yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Gwyn Jenkins de nükleer gücün İngiltere ulusal güvenliğinin temel taşlarından olduğuna vurgu yaparak anlaşmayla bakım çalışmalarında yaşanan gecikmelerin önüne geçileceğinin altını çizdi.