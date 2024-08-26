Tamı tamına 24 milyon dolar! Babe Ruth'un 1932 sezonunda giydiği forma rekor fiyata satıldı - Son Dakika
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Tamı tamına 24 milyon dolar! Babe Ruth'un 1932 sezonunda giydiği forma rekor fiyata satıldı

Tamı tamına 24 milyon dolar! Babe Ruth\'un 1932 sezonunda giydiği forma rekor fiyata satıldı

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) efsanesi Babe Ruth'un 1932 sezonunda giydiği New York Yankees forması, açık artırmayla 24 milyon doları aşkın bir fiyata alıcı buldu. Bu, bir spor koleksiyonuna ait satılan en pahalı ürün olarak kaydedildi.

26.08.2024 10:17
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Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) efsanesi Babe Ruth'un 1932 sezonunda giydiği New York Yankees forması, açık artırmayla 24 milyon doları aşkın bir fiyata alıcı buldu.

AÇIK ARTIRMA 6 SAAT SÜRDÜ

Müzayede evi Heritage Auctions, New York Yankees oyuncusu Ruth'un 1932 sezonundaki şampiyonluk maçında giydiği formayı açık artırmaya sundu. Yaklaşık 6 saat süren açık artırmada, Ruth'un forması 24 milyon doları aşkın bir fiyata alıcı bularak, şimdiye kadar bir spor koleksiyonuna ait satılan en pahalı ürün olarak kayıtlara geçti.

Tamı tamına 24 milyon dolar! Babe Ruth'un 1932 sezonunda giydiği forma rekor fiyata satıldı

Heritage Auctions, 2022'de, 1952'den kalma MLB takımlarından New York Yankees'te oynayan Mickey Mantle oyuncu kartını açık artırmayla 12,6 milyon dolara satmıştı. MLB tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve çok sayıda rekora sahip Babe Ruth, Boston Red Sox'ta 3, New York Yankees'te 4 olmak üzere 7 şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tamı tamına 24 milyon dolar! Babe Ruth'un 1932 sezonunda giydiği forma rekor fiyata satıldı - Son Dakika

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