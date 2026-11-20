Irak'ın Babil vilayetinin kuzeyinde bulunan ve petrol kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelen Curf es-Sahar bölgesinde, güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni komuta karargahı faaliyete geçti.

Curf es-Sahar Kontrol Karargahı Komutanı Korgeneral Ahmed Hatem Hamid, düzenlediği basın toplantısında karargahın açıldığını duyurdu.

Hamid, Irak ortak güvenlik güçlerinin ilerleyen saatlerde bölgeye konuşlanmaya başlayacağını ve yarından itibaren kontrolü devralacağını belirtti.

Aynı toplantıda konuşan Irak Başbakanlığı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, Curf es-Sahar'daki birlik değişiminin olağan bir uygulama olduğunu ifade etti.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan ise Enerji Polisinin bölgedeki petrol boru hatlarının güvenliğini sağlamaya başladığını bildirdi.

Maan, Curf es-Sahar'a giden ana yolun yarın saat 06.00 itibarıyla vatandaşların kullanımına açılacağını kaydetti.

Karargah kurulması talimatı Başbakan Zeydi'den geldi

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla, bölgede güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni bir komuta karargahı kurulmasına karar verilmişti.

Zeydi, Curf es-Sahar'daki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.

Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ise hakkındaki petrol kaçakçılığı iddialarını reddederek hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.