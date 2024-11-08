Baca temizliği sırasında ölüm

KIRIKKALE'de 4'üncü katın çatısında baca temizliği yaparken havalandırma boşluğuna düşen Sünbül Şengül (51), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi 643'üncü Sokak'ta meydana geldi. Baca temizliği için 4 katlı apartmanın çatısına çıkan Sünbül Şengül, dengesini kaybedip havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şengül, yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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