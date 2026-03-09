BAE'de Helikopter Kazası: 2 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
BAE'de Helikopter Kazası: 2 Asker Hayatını Kaybetti

09.03.2026 17:31
BAE, teknik arıza nedeniyle bir helikopterin düşmesi sonucu 2 askerinin öldüğünü duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), teknik arıza nedeniyle bir helikotperin düşmesi souncu 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "ulusal görevlerini yerine getirdiği sırada bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü" aktarıldı.

Helikopterin düşmesi nedeniyle 2 BAE askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayda hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımlandı.

Kaynak: AA

