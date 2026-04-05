BAE'de Petrokimya Tesisine Saldırı
BAE'de Petrokimya Tesisine Saldırı

05.04.2026 16:22
Abu Dabi'deki petrokimya tesisine düzenlenen saldırıda yangın kontrol altına alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırının hava savunma sistemlerince önlendiği, ancak düşen şarapnellerin tesis içinde üç ayrı noktada yangına yol açtığı, acil müdahale ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, ancak tesiste hasar meydana geldiği ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Ayrıca, gelişmelere ilişkin bilgilendirmenin sürdürüleceği ve kamuoyunun yalnızca resmi kaynakları takip etmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

