BAE'deki Nükleer Santrale İHA Saldırısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınına insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıdan ciddi endişe duyduğunu belirtti.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, BAE'nin, bu sabah düzenlenen İHA saldırısının, santralin iç güvenlik çemberi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe yangına yol açmasının ardından Barakah Nükleer Enerji Santrali'ndeki radyasyon seviyesinin normal olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı konusunda UAEA'yı bilgilendirdiği ifade edildi.

Acil durum dize jeneratörlerinin şu anda santralin 3. ünitesine elektrik sağladığı bilgisi verilen açıklamada, UAEA'nın durumu yakından takip ettiği ve gerektiğinde BAE'ye yardım sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UAEA Başkanı Grossi, olayla ilgili ciddi endişe duyduğunu belirterek, nükleer güvenliği tehdit eden askeri faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Grossi, nükleer kaza tehlikesini önlemek için tüm nükleer santrallerin yakınında askeri faaliyetlerin kısıtlanması çağrısını yineledi.

Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınında İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

Abu Dabi Basın Ofisinden yapılan açıklamada, BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında, insansız hava aracı ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı belirtilmişti.

Açıklamada, İHA saldırısının hangi ülke ya da kişiler tarafından düzenlendiğine dair bilgi verilmemişti.