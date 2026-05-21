BAE'den İran'a Hürmüz Boğazı Yanıtı

21.05.2026 13:26
BAE, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz egemenliğini ihlal girişimlerini hayal olarak nitelendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme veya BAE'nin "deniz egemenliğini ihlal etme" girişimlerinin "hayalden ibaret olduğunu" ifade etti.

Karkaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki duruma değindi.

Basra Körfezi'ndeki güvenirliğin saldırgan söylemler ve "kuru dostluk mesajları" arasında kaybolduğunu dile getiren Karkaş, İran'ın yeni bir "gerçeklik" dayatmaya çalıştığını savundu.

Karkaş, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme veya BAE'nin deniz egemenliğini ihlal etme girişimleri hayalden ibarettir." ifadesini kullandı.

Bölgedeki güven eksikliğine vurgu yapan Karkaş, "Arap komşularıyla bir arada yaşamak isteyen herkes, güvenin eksik olduğunu ve bunun sloganlarla değil, sorumlu söylem, egemenliğe saygı ve iyi komşuluk ilkelerine gerçek bir bağlılıkla sağlanabileceğini anlamalıdır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

