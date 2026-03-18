BAE'den İsrail'in Gaz Saldırısına Tepki
BAE'den İsrail'in Gaz Saldırısına Tepki

18.03.2026 20:35
BAE, İsrail'in Güney Pars Doğalgaz Sahası'na yönelik saldırısını tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi.

İSTANBUL (AA) — Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahasıyla bağlantılı enerji tesislerini hedef almasını "küresel enerji güvenliğini ve bölgesel istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın Kuzey Sahası'nın uzantısı niteliğindeki İran'a ait Güney Pars Doğalgaz Sahasına bağlı tesislerin hedef alınmasının "tehlikeli bir tırmanış" oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, enerji altyapısına yönelik saldırıların yalnızca küresel enerji güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin güvenliğini, istikrarını ve halkların emniyetini doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

Bu tür saldırıların ciddi çevresel sonuçlar doğurabileceği, ayrıca sivillerin, deniz güvenliğinin ve hayati öneme sahip sivil ve endüstriyel tesislerin doğrudan risk altında kalabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca her koşulda kritik altyapıların hedef alınmaması gerektiği belirtilerek, uluslararası hukuka uyulması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın korunması için çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinelerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.

İHA'larla düzenlendiği belirtilen saldırıda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının vurulduğu belirtilmişti.

Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'den İsrail'in Gaz Saldırısına Tepki - Son Dakika

ABD Merkez Bankası, faizi 3.50-3.75 seviyesinde sabit bıraktı.
ABD Merkez Bankası, faizi 3.50-3.75 seviyesinde sabit bıraktı.
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
İran'ın yanıtı ağır oldu İsrail'in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
Talep Türkiye'den geldi Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
SON DAKİKA: BAE'den İsrail'in Gaz Saldırısına Tepki - Son Dakika
