BAE, İran'dan Saldırıları Engelledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların engellendiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, BAE hava savunmasının bugün İran'dan fırlatılan 9 balistik füze ve 33 insansız hava aracını engellediği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana, BAE hava savunmasının 294 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1600 insansız hava aracını engellediği ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırılar sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşlarından 6 kişinin hayatını kaybettiği, BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipin, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komor Adaları, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya ve İsveç vatandaşlarından 141 kişinin hafif ila orta derecede yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Savunma Bakanlığının, devletin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak, ulusal çıkarlarını ve yeteneklerini güvence altına almak amacıyla, her türlü tehditle başa çıkmaya ve devletin güvenliğini sarsmayı hedefleyen her şeye kararlılıkla karşı koymaya tamamen hazır olduğu vurgulandı.