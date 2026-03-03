Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gelen balistik füzeleri engellediğini açıkladı.
BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'dan fırlatılan balistik füzelere karşı koyulduğu aktarıldı.
Açıklamada, Savunma Bakanlığının, ülke topraklarının korunması ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.
Son Dakika › Güncel › BAE, İran Füzelerini Engelledi - Son Dakika
