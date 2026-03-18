BAE, İran Saldırılarına Karşı Hava Savunma Faaliyeti Başlattı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini duyurdu.
BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesinden kaynaklandığı ifade edildi.
BAE'ye ait savaş uçaklarının da İHA ve seyir füzelerini engellediği aktarıldı.
