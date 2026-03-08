BAE, İran Saldırılarının Uluslararası Suç Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
BAE, İran Saldırılarının Uluslararası Suç Olduğunu Açıkladı

08.03.2026 18:10
BAE, İran'ın saldırılarını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirip meşru müdafaa hakkı saklı tutulduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın "haksız ve gerekçesiz saldırı" düzenlediğini belirterek, bu saldırıların ülkenin egemenliğinin, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ciddi ihlali olduğunu açıkladı.

BAE'den yapılan yazılı açıklamada, ülkenin İran tarafından gerçekleştirilen saldırılar karşısında "meşru müdafaa durumunda" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İran'ın 1400'den fazla balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatarak altyapı ve sivil noktaları hedef aldığı, saldırılar sonucu siviller arasında ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu saldırıların uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin ağır ihlali olduğu belirtilen açıklamada, bunun aynı zamanda devlet egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir ihlal ve ülkenin güvenliği ile istikrarına karşı doğrudan bir tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, ülkenin herhangi bir çatışma veya gerilime sürüklenmek istemediği ifade edilerek, egemenliğini, ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Ayrıca, vatandaşların ve ülkede yaşayanların güvenliğini sağlamak için gerekli adımların atılacağı kaydedilen açıklamada, bu hakkın uluslararası hukuk ve BM Şartı çerçevesinde meşru müdafaa hakkına dayandığı ifade edildi.

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran saldırılarının başladığı tarihten bu yana BAE hava sahasına yönelik 246 füze ve 1422 insansız hava aracının tespit edildiği, bunların büyük çoğunluğunun başarıyla imha edildiği bildirilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

