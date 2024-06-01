BAE, İsrail saldırıları nedeniyle kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kalan Gazze'ye yardım gönderdi - Son Dakika
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BAE, İsrail saldırıları nedeniyle kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kalan Gazze'ye yardım gönderdi

BAE, İsrail saldırıları nedeniyle kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kalan Gazze\'ye yardım gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kalan Gazzelilere gıda malzemesi yüklü yardım gemisi gönderdi.

01.06.2024 21:58
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kalan Gazzelilere gıda malzemesi yüklü yardım gemisi gönderdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE'nin, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı işbirliği ve ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu bağışçıların ortak çabaları sonucunda Gazze Şeridi'ne yaklaşık 1166 tonluk gıda malzemesi içeren yeni bir insani yardım sevkiyatı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, insani yardım malzemesi yüklü geminin Gazze'nin kuzeyine ulaştırılmak üzere GKRY'nin Larnaka Limanı'ndan İsrail'in Aşdod Limanı'na doğru yola çıktığı kaydedildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle kıtlık tehdidinin ve insani felaketin sürdüğü Gazze'de açlık ve susuzluk sorunu giderek büyüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun yaklaşık 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü, sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi'nin, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle öldüğünü bildirmişti.

WAFA, Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısının 37'ye çıktığını aktarmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE, İsrail saldırıları nedeniyle kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kalan Gazze'ye yardım gönderdi - Son Dakika

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