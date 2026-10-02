BAE'li Karkaş, Flydubai olayını terör eylemi saydı, kaptanı kahraman olarak tanımladı - Son Dakika
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BAE'li Karkaş, Flydubai olayını terör eylemi saydı, kaptanı kahraman olarak tanımladı

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BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Suudi Arabistan'a acil iniş yapan Flydubai uçağındaki olayı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi. Karkaş, Hindistanlı kaptan pilotu 'kahraman' diye tanımlayarak terör tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan BAE merkezli Flydubai uçağında yaşananları "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Karkaş, Dubai-Tel Aviv seferi sırasında Tebük'teki Prens Sultan bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan uçakla ilgili BD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Hindistanlı kaptan pilotu "kahraman" şeklinde tanımlayan Karkaş, kaptan pilotun "ciddi bir terör eylemi ve olası bir felaket karşısında cesaret ve sorumluluğun anlamını somutlaştırdığını" ifade etti.

BAE'li yetkili, olayları basite indirgemekten ve komplo teorilerini benimseyip yaymaktan kaçınılması gerektiğini belirterek, terör tehdidine karşı dikkatli ve ihtiyatlı olmanın önemini vurguladı.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken; BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamada da BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada, yardımcı pilotun pilota saldırdığı ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiği bildirilmişti.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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