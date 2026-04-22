BAE ve Hollanda Bakanları İran Saldırılarını Görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile İran'ın BAE'yi ve bölgedeki bazı ülkeleri hedef alan saldırılarının yansımalarını ve ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkesin ardından yaşanan gelişmeleri ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Al Nahyan ve Berendsen, yaptıkları görüşmede İran'ın BAE ile bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırıları ile bölgedeki genel durumu değerlendirdi.

Bakanlar, ABD ile İran arasında geçici ateşkes ilanı sonrasındaki durumu, bölgesel meseleleri, bunların güvenlik ve istikrara etkilerini görüştü.

Ayrıca BAE ve Hollanda arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin nasıl güçlendirilebileceği konuları da ele alındı.