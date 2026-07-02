BAE ve Libya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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BAE ve Libya İlişkileri Güçleniyor

02.07.2026 20:54
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BAE Başkanı Bin Zayid, Libya Başbakanı Dibeybe ile ikili ilişkileri ve bölgesel durumu değerlendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Dibeybe'yi başkent Abu Dabi'de kabul etti.

Görüşmede, BAE ve Libya arasındaki ilişkiler ve ikili işbirliğini güçlendirme yolları ele alındı.

Orta Doğu'daki gelişmeleri de görüşen Bin Zayid ve Dibeybe, bölgede istikrar ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Dibeybe, Güncel, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE ve Libya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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