Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın annesi Seçinfer Kılıç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın annesi Seçinfer Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç\'ın annesi Seçinfer Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın annesi Seçinfer Kılıç, Kaşıkçı İyigün Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri katıldı; aile cami avlusunda taziye kabul etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın vefat eden annesi Seçinfer Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

Seçinfer Kılıç'ın cenazesi, Kemalpaşa Mahallesi Kaşıkçı İyigün Camisi'nde cuma namazını müteakip İlçe Müftüsü İbrahim Memiş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, eski milletvekili Fuat Köktaş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Samsun ValiliğiYerel HaberlerOrhan TavlıHamit KılıçGüncelYaşamBafraCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
15:21
Beşiktaş’a Avrupa dönüşü kötü haber Yıldız futbolcu haftalarca yok
Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok
15:01
Son yaşananlardan sonra Sarıgül’ün o meşhur videosu dolaşıma girdi
Son yaşananlardan sonra Sarıgül'ün o meşhur videosu dolaşıma girdi
14:47
Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek meslek maaş hesabı
Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek meslek maaş hesabı
14:34
Endişelendiren tablo Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
14:27
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 15:23:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın annesi Seçinfer Kılıç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei