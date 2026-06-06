Bafra Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Bafra Belediyesi\'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
06.06.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Belediyesi Personel AŞ ile Belediye-İş Sendikası arasında yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bafra Belediyesi Personel AŞ ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, hizmet binası önünde işçiler tarafından karşılandı.

Toplu iş sözleşmesi protokolü, Kılıç ile Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Taha Yasin Mutlu tarafından imzalandı.

15 Nisan 2026 - 14 Ocak 2029 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesine göre, Bafra Belediyesi Personel AŞ çalışanlarının aile ve çocuk, yemek, öğrenim, bayram, evlenme ve doğum yardımları ile kıdem zammında iyileştirmeler yapıldı.

Kılıç, aylardır titizlikle yürütülen sürecin sonunda toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.

Çalışanların haklarını her zaman gözettiklerini belirten Kılıç, "İşçinin alın teri kurumadan ücretinin ödenmesini savunan bir inançtan geliyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri hep çalışanımızın lehine adımlar attık. Personelimizin sendikal haklarını teslim ederek müzakereleri tarafların memnuniyetiyle sonuçlandırdık. Sözleşmenin işçi kardeşlerime ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Giresun’da emekli öğretmen Murat Durmuş’un cansız bedeni bulundu Giresun'da emekli öğretmen Murat Durmuş'un cansız bedeni bulundu
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Savaşın gölgesi Karadeniz’e düştü Limanda esrarengiz patlama Savaşın gölgesi Karadeniz'e düştü! Limanda esrarengiz patlama

12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:48
Ali Koç’un Fenerbahçe’ye bıraktığı para hayrete düşürdü
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü, kongreye ara verildi
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü, kongreye ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 12:20:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bafra Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.