Bafra Belediyesi, Tarih Yazan Çocuklar Projesi ile Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Bafra Belediyesi, Tarih Yazan Çocuklar Projesi ile Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nü kutladı

Bafra Belediyesi, Tarih Yazan Çocuklar Projesi ile Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü\'nü kutladı

Bafra Belediyesi, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Tarih Yazan Çocuklar Projesi etkinliği düzenledi. İsmet İnönü İlköğretim Okulu Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy ve Türk tarihine damga vuran kahramanlar öğrenciler tarafından canlandırıldı. Etkinliğin ardından, öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'un, Türk büyüklerinin, bilim insanlarının, liderlerin, sporcuların, gönül erlerinin ve edebiyatçıların hayat hikayelerinin yer aldığı kitaplar dağıtıldı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, çocukların milli bilinçle yetişmesi için eğitime destek verdiklerini ve tarihe damga vuran kahramanları çocuklarla buluşturmayı planladıklarını belirtti.

14.03.2024 10:25  Güncelleme: 10:28
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Bafra Belediyesi, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Tarih Yazan Çocuklar Projesi etkinliği düzenledi.

İsmet İnönü İlköğretim Okulu Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy ve Türk tarihine damga vuran kahramanlar öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Etkinliğin ardından, Mehmet Akif Ersoy'un, Türk büyüklerinin, bilim insanlarının, liderlerin, sporcuların, gönül erlerinin ve edebiyatçıların hayat hikayelerinin yer aldığı kitaplar öğrencilere dağıtıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Çocuklarımızın tarihini, değerlerini bilen, milli bilinç ile yetişmesi için eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Tarihimize damga vuran kahramanların çocuklarımıza rol model olacağı düşüncesi ile bu projeye büyük önem veriyoruz. İlçemizde bütün okullarımızı dolaşarak tarihe damga vuran kahramanlarımızı çocuklarımız ile buluşturacağız. Bu kapsamda 10.000 adet bastırdığımız Tarih Yazan Çocuklar hikaye kitabımızın 10 okulda dağıtımını gerçekleştirdik. Bu ay içerisinde de bütün okullara dağıtmayı planlamaktayız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra Belediyesi, Tarih Yazan Çocuklar Projesi ile Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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