Bafra Çetinkaya Spor Kulübü Şampiyon! - Son Dakika
Bafra Çetinkaya Spor Kulübü Şampiyon!

11.05.2026 10:19
U18 Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda Bafra Çetinkaya, finaldeki başarıyla şampiyon oldu.

Bafra Çetinkaya Spor Kulübü, U18 Erkekler Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda, şampiyonluğa ulaştı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 09-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen final etabında Bafra temsilcisi başarılı oldu.

Gruplardan çıkarak final etabına kalan Çetinkaya Spor Kulübü, ilk gün Ankara ve Ordu takımlarını mağlup etti. Şampiyonanın son gününde ise İstanbul ve Ankara ekiplerini yenen Bafra ekibi, sezonu Türkiye şampiyonu olarak tamamladı.

Milli Takım Antrenörü Tamer Turan, elde edilen başarıdan dolayı sporcularını tebrik ederek, desteklerinden ötürü Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Bafra İlçe Spor Müdürü Osman Şenocak, Kulüp Başkanı Ahmet Erdem ve sponsor Serdar Keskin'e teşekkür etti.

Turan, "Disiplinli çalışmamızın karşılığını kupayla aldığımız için mutluyuz. Temmuz ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı terletecek olan sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kulüp sporcularından Recep Boğaç Aytünür ve Emir Demir'in, temmuz ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Ragbi Milli Takımı formasıyla Türkiye'yi temsil edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

