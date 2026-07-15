Bafra'da 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti ve Mevlit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra'da 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti ve Mevlit

Bafra\'da 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti ve Mevlit
15.07.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Katılımcılar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi, mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Asri Mezarlık'taki Bafra Şehitliği ziyaretiyle başladı.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İbrahim Memiş ve din görevlilerince dua edildi.

Katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ardından öğle namazı öncesinde Çarşı Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Programlara Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Kemal Şahin, daire amirleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Samsun, Güncel, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti ve Mevlit - Son Dakika

İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Netanyahu, İsrail Meclisi’nde “Utan“ sloganlarıyla protesto edildi Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro’ya transfer oluyor 4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı Türk yıldızı takımına getiriyor Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 16:11:15. #7.12#
SON DAKİKA: Bafra'da 15 Temmuz Şehitlik Ziyareti ve Mevlit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.