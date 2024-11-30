Samsun'un Bafra ilçesinde 6 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince ilçede düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan A.V. (35) ve B.A'nın (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İlçede dün, Aktekke Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 kilogram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilmiş, olayla ilgili A.V. ve B.A. gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da 6 Kilogram Uyuşturucu ile İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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