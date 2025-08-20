Bafra\'da Baba, Oğlunu Bıçakla Yaraladı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, babası tarafından bıçakla yaralandı.
Gaziosman Paşa Mahallesi 604'üncü Sokak'ta Yalçın K. (63) ile oğlu Emre K. (33) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Yalçın K, oğlunu bıçakla yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Karnından yaralanan Emre K, sağlık görevlilerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladı.
Gözaltına alınan baba, polis merkezine götürüldü.
