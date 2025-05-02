Bafra'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Açıldı - Son Dakika
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Bafra'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Açıldı

Bafra\'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Açıldı

Bafra'da açılan park, çocuklara trafik bilincini artırmayı hedefliyor. Eğitimler teorik ve uygulamalı.

02.05.2025 20:20
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Samsun'un Bafra ilçesinde, çocuklarda trafik bilincini artırmak amacıyla yapılan "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" törenle açıldı.

Bafra Belediyesince, geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerini yetiştirmek amacıyla yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışında konuşan Kaymakam Mustafa Altınpınar, "Trafik bilinci toplumsal bir sorumluluktur. Çocuklarımız burada alacakları eğitimle kurallara uymanın önemini kavrayacaklar. Bu güzel eseri ilçemize kazandıran belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyor, parkımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise "Çocuklarımızın geleceği için önemli bir yatırım olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada çocuklarımız küçük yaşta trafik kurallarını öğrenerek bilinçli bireyler olacaklar. Parkımız tüm çocuklarımızın erişimine uygun tasarlandı. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından, törene katılan çocuklar, trafik polisleri eşliğinde parkta pedallı araçlarla gezdi ve eğitim sınıflarını inceledi.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafiğin tanımı, yaya geçitleri, güvenli geçiş, araç içi davranışlar, emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıkları gibi konularda teorik bilgiler verilecek ve uygulamalı eğitimlerle de bu bilgiler pekiştirilecek. Parkta trafik işaretleri, yön levhaları, kavşaklar ve bisiklet yolları gibi unsurlar da yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Açıldı - Son Dakika

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