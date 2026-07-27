Bafra'da Doğa Sporları Festivali Tamamlandı - Son Dakika
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Bafra'da Doğa Sporları Festivali Tamamlandı

Bafra\'da Doğa Sporları Festivali Tamamlandı
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VII. Uluslararası Kapıkaya Festivali, yamaç paraşütü gibi etkinliklerle beş gün sürdü.

Samsun'un Bafra ilçesinde, belediyenin ev sahipliğinde 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen VII. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali tamamlandı.

Beş gün süren organizasyonda yamaç paraşütü, paramotor, yelken kanat, kano, dağ koşusu, su sporları, doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı etkinlikleri gerçekleştirildi. Alan içindeki atölyelerde su kabağı işlemeciliği, zembil örücülüğü, kilim dokumacılığı ve ebru sanatı gibi el sanatları tanıtılırken, açık hava sineması ile "Kapıkaya Aileler Yarışıyor" etkinliği düzenlendi. Festival kapsamında sanatçı Sefo da bir konser verdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, festivalin karada, havada ve suda aynı anda spor imkanı sunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Festivalimizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beş gün boyunca doğayı, sporu, kültürü ve eğlenceyi aynı atmosferde buluşturduk. İlçemizi ziyaret eden misafirlerimizi ağırlarken Bafra'mızın doğal ve turistik değerlerini tanıtma fırsatı bulduk. Festivalimizin tamamlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sponsorlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Doğa Sporları Festivali Tamamlandı - Son Dakika

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