Bafra\'da firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'yi. (36) Altınkaya Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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