Samsun Bafra\'da Gençlik Haftası kapsamında gençlik yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi

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Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında gençlik yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi.

Bafra Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, İtfaiye Müdürlüğü önünde başladı.

Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bandosu eşliğinde yapılan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda okunan İstiklal Marşı ile son buldu.

Etkinliğe Kaymakam Cevdet Ertürkmen ile vatandaşlar katıldı.