Bafra\'da Gençlik Konseri Coşkusu

08.05.2026 23:31
Bafra Fen Lisesi Korosu, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında konser düzenleyerek gençlik ruhunu yansıttı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bafra Fen Lisesi Korosu tarafından "Gençlik Konseri" düzenlendi.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra sahne alan halk oyunları ve folklor ekibi, yöresel oyunlarını sergiledi.

Açılış gösterilerinin ardından Bafra Fen Lisesi öğrencileri, müzikseverlere dünya müziklerinden Türk halk müziğine uzanan geniş bir repertuvar sundu.

İki bölümden oluşan konserin ilk kısmında "Bafra Fen Lisesi Marşı", "La Cucuraca" ve "Sakura" gibi eserler icra edilirken, ikinci bölümde "Denizde Karartı Var", "Gurbet" ve "Erkilet Güzeli" gibi eserlere yer verildi.

Koro ve solo performansların sergilendiği gecede öğrenciler, 19 Mayıs ruhunu müzikle yansıttı.

Programın sonunda konuşan Bafra Fen Lisesi Okul Müdürü Uğur Alev, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sanatla iç içe olmalarını önemsediklerini belirterek, "19 Mayıs ruhunu bu konserle yaşatan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
