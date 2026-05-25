Bafra'da Hububat Rekoltesi 100 Bin Ton Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra'da Hububat Rekoltesi 100 Bin Ton Bekleniyor

25.05.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'da 200 bin dekar alanda arpa ve buğday üretiminden 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde, bu yıl 200 bin dekar alanda üretimi yapılan arpa ve buğdaydan yaklaşık 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Bafra Ovası'nın yüksek kesimlerinde ekimi gerçekleştirilen hububatın hasadına haziran sonunda başlanacak.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, ovanın ikinci kuşağında yer alan bu arazilerde tütün ve buğdaydan başka bir ürünün yetişmediğini söyledi.

Ovadaki güncel üretim durumu hakkında bilgi veren Tosuner, "Bafra Ovası'nda 200 bin dekar alanda arpa ve buğday ekimi mevcut. Bazı buğday tarlalarına geçen sene tütün ekilmişti. Tütün ekimi yapılan yerlerde yetiştirilen buğdaylar ve mısırlar çok kaliteli oluyor. Ürünün kaliteli olmasının sebebi; ekim yaparken dönüm başına bir torba taban gübresi, yeşerme döneminde ise 33 veya 36'lık üst gübre kullanmamızdır." ifadelerini kullandı.

Hava şartlarının üretime olumlu yansıdığını belirten Tosuner, "Hava şartlarının Türkiye genelinde yağışlı gitmesi dolayısıyla buğdayda kalitenin ve randımanın çok yüksek olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Tosuner, rekolte beklentisi ve verim oranlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Ortalama arpa ve buğday ekili 200 bin dekar alandan, toplamda 100 bin ton rekolte beklentimiz var. Toprak yapısına göre dönüm başına buğdayda 400 ile 500 kilogram, arpada ise 600 ile 700 kilogram arasında verim alınıyor. Fiyat beklentisi olarak ise bu yıl arpanın kilogramının 15 lira, buğdayın ise 23 lira olacağını tahmin ediyorum. Hububat fiyatları ne kadar iyi olursa, üretimde de o kadar gelişme yaşanır. Türkiye nüfusunun yüzde 90'ının tükettiği hububat ülkemizde yetişiyor. Devletimizin üreticilerin yanında olduğundan hiçbir şüphemiz yok."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Hububat Rekoltesi 100 Bin Ton Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız
“Geliyor Kılıçdaroğlu“ şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
CHP Genel Merkezi’ne giren Kılıçdaroğlu’nun ekibi çikolata dağıttı CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı
Dünya Kupası’na yetişecek mi İşte Kerem Aktürkoğlu’nun sahalardan uzak kalacağı süre Dünya Kupası'na yetişecek mi? İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre

13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:05
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
12:39
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 14:03:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Bafra'da Hububat Rekoltesi 100 Bin Ton Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.