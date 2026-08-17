Bafra'da Kamyonet Kazasında Sürücü Öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü Emre Can Koparan'ın cesedi bulundu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü Emre Can Koparan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Koparan'ın cenazesi, saat 17.00 sıralarında Kızılırmak Köprüsü'nün ayağında bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Emre Can Koparan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.
Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun),
Kaynak: DHA
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