Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi'ndeki piknik alanında yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, örtü yangınını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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