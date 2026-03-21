Bafra\'da Otomobil Yangını

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, E.Y. (47) yönetimindeki 55 AEZ 095 plakalı otomobilin motor bölümünde, Sarıköy Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobildeki yangın söndürüldü.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
