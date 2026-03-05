Bafra'da Sele Sepet Top Kandil Şenliği - Son Dakika
Bafra'da Sele Sepet Top Kandil Şenliği

Bafra\'da Sele Sepet Top Kandil Şenliği
05.03.2026 00:08
Bafra'da her yıl düzenlenen Sele Sepet Top Kandil şenliği, ramazan ayının ortasında gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde her yıl ramazan ayının ortasında düzenlenen "Sele Sepet Top Kandil" şenliği gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ve ilçe protokolü, Atatürk Bulvarı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na mehter takımı eşliğinde yürüdü.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, burada yaptığı konuşmada, kadim geleneğin neşesini paylaşmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da 600 yıllık geleneği bugün de icra ettiklerini dile getirerek, "Ramazan ayını bu yıl çok daha güzel ve hareketli geçirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi üç çadırımız var. Biri iftar çadırımız, ramazan boyunca burada yaklaşık 1500 vatandaşımızla iftar ediyoruz." dedi.

Etkinlik çadırlarında çocuklar için 30 gün boyunca devam eden tiyatro ve gösterileri olduğunu anlatan Kılıç, "Bir çadırımızda da Çanakkale sergisi bulunuyor. Ardından Kutsal Emanetler Sergimiz vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından programda Hacivat-Karagöz gölge oyunu, sırık adam gösterisi yapıldı, maniler söylendi.

