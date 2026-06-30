Bafra'da Silahlı Yaralanma: 1 Tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kafenin önünde O.B'nin (28) silahla yaralanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu olayla ilgili İ.B. (22) ve Ö.D. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.D. ise adli şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede 28 Haziran'da bir kafenin önünde O.B, tartıştığı kişiler tarafından tabancayla ateş edilerek yaralanmıştı.