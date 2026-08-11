Bafra'da Tandem Uçuşta Kadın Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde tandem uçuş sırasında sert iniş yapan kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde ikili (tandem) uçuş sırasında paraşütte yolcu olarak bulunan kadın, sert iniş nedeniyle yaralandı.
Kapıkaya Mahallesi'nde yamaç paraşütüne katılan F.K. (20), iniş sırasında dengesini kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı F.K, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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