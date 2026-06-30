Bafra'da Tır Dorsesine Çarpan Otomobildeki Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bafra'da Tır Dorsesine Çarpan Otomobildeki Çift Hayatını Kaybetti

Bafra\'da Tır Dorsesine Çarpan Otomobildeki Çift Hayatını Kaybetti
30.06.2026 13:08
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Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bulut (55) idaresindeki 55 AHA 976 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yakıntaş mevkisinde yolun sağında park halinde bulunan 16 BEK 785 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile araçta bulunan eşi Gönül Bulut (61), itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada Gönül Bulut olay yerinde, Hüseyin Bulut ise kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hüseyin Bulut, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Samsun, Bafra, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Tır Dorsesine Çarpan Otomobildeki Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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