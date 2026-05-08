Bafra'da Trafik Eğitimi Yapıldı
Bafra'da Trafik Eğitimi Yapıldı

08.05.2026 17:05
Bafra'da 750 öğrenciye trafik kuralları teorik ve uygulamalı olarak öğretildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 750 öğrenciye trafik kuralları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bafra Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik bilincini öğretti.

Öğrencilere trafik ışıkları, levhalar ve işaretlerin anlamları ile yaya kaldırımı ile yaya geçitlerinin doğru kullanımı konusunda bilgi verildi.

Teorik bilgilerin ardından trafik parkuruna çıkan öğrenciler, öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA

