Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yiğit K. (22) idaresindeki otomobil, Samsun Sinop kara yolu Yakıntaş Mahallesi Kazandere mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bafra'da Trafik Kazası: 1 Ölü
