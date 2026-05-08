Samsun'un Bafra ilçesinde, beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ve beraberindeki yolcu yaralandı.
Hamdi T. (30) yönetimindeki 55 AIV 431 plakalı otomobil, Yakıntaş Mahallesi'nde seyir halindeyken beton direğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Şeyma T. (25) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?