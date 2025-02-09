Bafra'da Türk Sanat Müziği Konseri - Son Dakika
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Bafra'da Türk Sanat Müziği Konseri

Bafra\'da Türk Sanat Müziği Konseri

Bafra Belediyesi'nin düzenlediği konserde, Türk Sanat Müziği Korosu sevilen eserleri seslendirdi.

09.02.2025 18:48
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Bafra Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bafra Musiki Cemiyeti ve Bafra Görme Engelliler Derneği'nin işbirliğince Türk sanat müziği konseri verildi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki konserde, Türk Sanat Müziği Korosu, şef Faruk Tokgözol yönetiminde sevilen eserleri seslendirdi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçede kültür ve sanat hayatını canlı tutmak için çalışmalarıa ara vermeksizin devam ettiklerini belirterek, "İlçemizde kültür ve sanata verdiğimiz önemi her fırsatta ortaya koyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle hem ilçemizin sosyal yaşamını canlandırıyor hem de değerli sanatçılarımızı hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz." dedi.

Konseri, Bafra Musiki Cemiyeti Başkanı Hüseyin Asan, Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda müziksever dinledi.

Kaynak: AA

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