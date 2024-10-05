Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, Dededağ Mahallesi'nde şüpheli E.Ö'nün (26) adresinde arama yaptı.
Aramada 550 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheli E.Ö. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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