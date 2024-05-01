Bafra Ovası'nda Kavun Fideleri Toprakla Buluştu - Son Dakika
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Bafra Ovası'nda Kavun Fideleri Toprakla Buluştu

Bafra Ovası\'nda Kavun Fideleri Toprakla Buluştu

Samsun'un önemli ovaları arasında yer alan Bafra Ovası'nda, 2024 sezonunda yazlık sebzelerin toprakla buluşturulması için ilk kavun fideleri dikildi. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, fidelerin dikildiği alanda işçilerin bin liradan çalıştığını belirterek, çiftçilerin girdi maliyetlerinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Tosuner, Tarım ve Orman Bakanlığından gerçek çiftçilere sınırsız destek talep etti.

01.05.2024 12:19
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Samsun'un önemli ovaları arasında yer alan Bafra Ovası'nda ilk kavun fideleri toprakla buluşturuldu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, 2024 sezonunda Bafra Ovası'nda yazlık sebzeleri toprakla buluşturma gününün geldiğini söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak Türbe Mahallesi'nde 22 dönüm alanda kavun fidesi dikimi yapıldığını belirten Tosuner, "Burada işçilerin bin liradan çalıştıklarını öğrendim. İşçiler için bin lira normal, üretici ve çalışan emeğinin karşılığını alıyor." dedi.

Bu yıl Bafra Ovası'nda yaklaşık 130 bin dönüm alanda üretim yapılacağının tahmin edildiğini dile getiren Tosuner, "Girdi maliyetleri olarak beş kalem üzerinde sıkıntılarımız var. Mazot, gübre, ilaç, hayvan yemi ve enerji. Devletimizin destekleri var, olmasını da istiyorum ama dekar başına mazot gübre parası yerine tarım yapan gerçek çiftçinin Tarım ve Orman Bakanlığımızca belirlenip sınırsız desteklenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Tosuner, bir kavunun maliyetinin 10 lirayı geçeceğine işaret ederek, tüm çiftçilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Tarlasına kavun fidesi diken Süleyman Tulum ise hasada temmuz ayının başında başlamayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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