Bağ-Kur Emeklilerine ÖTV'siz Araç Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağ-Kur Emeklilerine ÖTV'siz Araç Teklifi

02.03.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Kadim Durmaz, Bağ-Kur emeklilerine ÖTV'siz araç alma imkanı sunan yasa teklifi sundu.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Bağ-Kur emeklilerinin bir defaya mahsus ÖTV'siz araç alabilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklifte, aracın 5 yıl satılamaması şartı da yer aldı.

Kadim Durmaz, emekli olmuş küçük esnaf ve sanatkarların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla "Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılarak 5362 sayılı kanun kapsamında esnaf ve sanatkar sayılan, 5510 sayılı Kanun'a göre 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olup yaşlılık aylığı bağlanan yurttaşlara, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere binek otomobil alımında ÖTV istisnası sağlanması öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde mahalle ölçeğinde üretim ve hizmet sunan küçük esnafın artan hayat pahalılığı ve yüksek vergi yükleri nedeniyle özellikle emeklilik döneminde ciddi geçim sıkıntısı yaşadığına dikkat çekildi. Düzenlemenin, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde dar kapsamlı ve ölçülü bir destek mekanizması olarak tasarlandığı ifade edildi.

Teklifte, istisnanın ticari kazanca dönüştürülmemesi için ÖTV'siz alınan aracın iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca devredilememesi şartı yer aldı. Bu süre dolmadan satış ya da devir yapılması halinde, zamanında tahsil edilmeyen verginin gecikme faizi ve fer'ileriyle birlikte alınması öngörülüyor.

Deprem, sel, yangın veya kaza gibi nedenlerle aracın hurdaya ayrılması durumunda ise bir defaya mahsus olmak üzere yeniden istisna hakkı tanınması planlanıyor.

Teklifte düzenlemenin yalnızca emekli Bağ-Kur'lu esnafı kapsaması, bir defaya mahsus olması ve 5 yıllık başvuru süresiyle sınırlı tutulması nedeniyle mali etkisinin kontrollü olacağı belirtildi. Ayrıca araç alımına bağlı KDV ve tescil işlemleri ile kullanım sürecindeki MTV, sigorta ve akaryakıt vergileri üzerinden kamuya dolaylı gelir sağlanabileceği ifade edildi.

Durmaz, konuya ilişkin, "Esnaf ve sanatkarlarımız kriz dönemlerinde dahi kepenk kapatmamak için büyük fedakarlık yaptı. Emeklilikte geliri sabitlenen küçük esnafın ulaşım ve temel ihtiyaçlara erişimi zorlaşıyor. Bu düzenleme hedefli ve suistimale kapalı bir sosyal destek adımıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Kadim Durmaz, Ekonomi, Güncel, Tokat, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağ-Kur Emeklilerine ÖTV'siz Araç Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş büyürken Papa’dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
Herkes Ahmedinejat’ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

11:58
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 12:25:42. #7.12#
SON DAKİKA: Bağ-Kur Emeklilerine ÖTV'siz Araç Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.