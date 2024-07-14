Bağbaşı'nda şiddetli yağış sonrası su baskını: Vatandaşlar korku içinde

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Bağbaşı'nda su baskını: Vatandaş korku içinde

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde yağan sağanak yağış sonrasında köyün cadde ve sokakları sular altında kaldı. Şiddetli yağışın neden olduğu sel, vatandaşların bahçelerini su altında bıraktı. Bazı evlerde ise sel nedeniyle hasar meydana geldi.

Taşan dere, köylüleri tedirgin etti ve güvenlik endişelerine yol açtı. Sel felaketi sonrası mahalledeki birçok ev ve bahçe suyla kaplanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ekipler, suyun tahliyesi ve temizlik çalışmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede sağanak yağışların devam edebileceğini belirterek, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Selden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırılmaya çalışılıyor.