Bağcılar Atletleri Maratonda Başarı Elde Etti

Güncel

Bağcılar Belediyesinin engelleri atletlerinden 5'i 46. İstanbul Maratonu'nda ilk 3 sırada yer alarak, başarı elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan etkinlikte 42 kilometre tekerlekli sandalye koşu parkurunda kadınlar kategorisinde Zübeyde Süpürgeci, erkeklerde ise Ömer Cantay ipi birincilikle göğüsledi.

Kadınlarda Zeynep Acet ikinci, Nurşah Usta üçüncü oldu. Maratonda erkekler kategorisinde de Birol Kamar dördüncülüğü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zübeyde Süpürgeci, zor yarışmayı birincilikle bitirdiğini belirterek, desteklerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e teşekkür etti.

Erkekler kategorisinin birincisi Ömer Cantay ise şampiyonluğunu tazelediğini, aldıkları ödülleri Özdemir'e hediye ettiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Özdemir de engelli atletlerin katıldıkları her müsabakadan madalyalarla dönmelerinin kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, emeklerin meyvesini kazanılan başarılarla aldıklarını belirtti.

Özdemir, "46. İstanbul Maratonu'nda da atletlerimiz ipi en önde göğüsledi. Kadınlar kategorisinde ilk 3'te yine bizim atletler yer aldı. Kendilerine desteğimiz her zaman devam edecek. Tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.